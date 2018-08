Samp, Saponara: "Felice di ritrovare Giampaolo. Qui per la mia rivincita"

Riccardo Saponara, neo giocatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato: "La mia nuova avventura inizia con la voglia di prendermi la rivincita dopo l'esperienza a Firenze dove non sono riuscito a esprimermi al meglio con la maglia viola. Conosco bene Giampaolo e ho un grande rapporto con lui dopo che siamo stati insieme a Empoli. Nel tempo ci siamo sentiti e c'è stima reciproca. È la prima persona che ringrazio per avermi voluto qui, oltre chiaramente alla società. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data e spero di entrare subito negli schemi di gioco del mister. Spero di avere un vantaggio visto che ho già lavorato con Giampaolo. L'ultimo giorno di mercato ci siamo sentiti spesso, ho un bel ricordo dell'esperienza a Empoli. Con lui ho giocato tra le linee e quando richiesto attaccherò la profondità. Oltre a questo aiuterò anche in fase difensiva. A Genova ritrovo sia Tonelli che Regini con i quali ho già giocato proprio a Empoli. Abbiamo vissuto ottimi momenti anche fuori dal campo e sarà utile per l'ambientamento a Genova. Voglio salutare i tifosi della Fiorentina, sarò sempre legato alla città di Firenze. Spero di fare lo stesso anche a Genova e voglio trasmettere all'esterno i miei valori umani e calcistici".