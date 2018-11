© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Saponara, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Genova: "La doppia settimana trascorsa fra l’ultima gara di campionato e il derby ha fatto salire ancora di più la tensione. Da dieci giorni stiamo lavorando su questa partita. Difficile immaginarla, ma so che l’atmosfera sarà incredibile. Contro un Genoa, fra l’altro, che di per sé è una squadra molto fisica, con un grande entusiasmo addosso e un gioco intenso. Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco per evitare di soffrire. Sto bene, è vero. Il mio decorso dopo l’infortunio è stato abbastanza regolare. Con Giampaolo una volta entrato in campo uno sa esattamente cosa deve fare. Lui, ed i compagni, sia in fase di possesso sia senza palla. Il derby si gioca più con la follia che con la ragione. Ma senza dimenticare la nostra identità di gioco".