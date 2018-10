Samp, Saponara: "Pronto per il rientro. Biraghi ha regalato un'emozione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Saponara, trequartista della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport affrontando diversi argomenti.

Nel weekend si gioca il derby milanese. Hai un ricordo legato al Milan? "Ne ho tanti, li porto con me".

Cosa pensi di questo exploit doriano? "Ho fatto parte della rinascita doriana dopo la sconfitta di Udine, ho cercato di dare il mio apporto alla causa. Purtroppo sono incappato in questo piccolo infortunio, spero di poter dare un contributo importante a partire dalla prossima gara".

Preferisci Higuain o Icardi? "E' dura, sono due elementi diversi ma dello stesso livello. Mi ha impressionato Gonzalo per il suo ambientamento immediato nella realtà rossonera, è un campione dal punto di vista della personalità. Non era facile immergersi nella realtà rossonera. Icardi è una garanzia. E' una scelta complessa".

Come ti senti in questo periodo? "Sto bene, ho ripreso ad allenarmi con i compagni. Spero di dare il mio contributo già lunedì contro il Sassuolo".

Giampaolo ti ha dato indicazioni per fermare Icardi e Higuain? "Pensiamo alla sfida contro il Sassuolo di lunedì, poi prepareremo quella contro il Milan. Posso dire che il gioco di Giampaolo ha una identità forte che non cambia troppo a seconda dell'avversario. Le disposizioni sono le stesse, la linea difensiva si muove in base alla gara e non in base all'uomo. Abbiamo idee precise".

Il tuo ex compagno Biraghi ha segnato in Polonia. "Gli ho scritto un messaggio breve, l'ho ringraziato. Mi ha regalato un'emozione, non solo per la dedica ad Astori, ho visto giocarlo a Firenze dopo annate difficili. Gli ho fatto sentire il mio supporto e la mia stima, la merita tutta".