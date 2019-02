Samp, Saponara: "Qui ho trovato la serenità. Spero di ritrovare Allegri"

Riccardo Saponara, trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Se devo essere sincero giocare nella Sampdoria è un concetto che un calciatore percepisce anche da avversario. Quando entri a Marassi provi un'emozione particolare, molto emozionante e il pubblico riesce a darti sempre tantissima carica. Un po' di tempo fa la mia vita era calcio e basta, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Tutte le emozioni erano lì, senza valvola di sfogo ma in realtà è fondamentale avere anche altri interessi, in modo da postare in campo quello che siamo anche fuori. Seguo l'arte, la musica e vivo la vita a pieno, dove il calcio è una parte da vivere in maniera importante. L'ultimo anno è stato molto intenso sotto tutti i punti di vista, adesso ho trovato la serenità e si vede anche in campo. Ci sono tanti giocatori che non giocano trequartisti puri pur avendo le caratteristiche, come Insigne, Bernardeschi o Chiesa. Qui alla Samp ho trovato la concorrenza nel mio ruolo preciso, nelle altre avventure si parlava sempre di cambio modulo. Per me è importante giocare ma non è la quantità di minutaggio a fare la differenza, penso solo alla qualità".

"Il gol con la Lazio? Ho visto il portiere uscire e ho provato il pallonetto. Quando ho visto la palla entrare ho provato una delle gioie più grandi della mia vita. Quagliarella? Quando giochi con lui ti accorgi che attaccanti così oggi scarseggiano davvero. Parliamo di un giocatore d'altri tempi, per un trequartista è fantastico giocare con lui. Allegri? Mi ha voluto al Milan e gli sarò sempre grato,. Mi piacerebbe un giorno ritrovarlo e poter lavorare ancora con lui. Il gol annullato contro la Juve? È stato veramente pesante da digerire, peccato perché sarebbe stato forse il mio gol più bello in Serie A. Ho comunque vissuto emozioni forti fino all'annullamento della rete".