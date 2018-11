Samp, Saponara: "Qui per rimanere a lungo. E' una grande occasione"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Torna a parlare Riccardo Saponara. Il trequartista della Sampdoria arrivato in prestito dalla Fiorentina si è raccontato a Tuttosport dopo il suo ritorno al gol nella gara contro il Milan: "Il mio arrivo alla Samp nell'ultimo giorno di mercato? Fu una giornata davvero convulsa, me la ricordo bene. Intorno all'ora di pranzo parlai al telefono col tecnico Giampaolo, sembrava che oramai quasi tutto fosse fatto. Poi ad un certo punto sembrava che la Samp, avesse chiuso per Zaza. Sinceramente ero un po' preoccupato. Poi la Samp ha cambiato strategia e mi sono trasferito qui. A Genova a lungo? Voglio giocare nella Samp. Poi dipenderà anche dalla Fiorentina. Per me questa è un'occasione molto importante"