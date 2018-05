Samp, se va via Giampaolo c'è Semplici. Il Sassuolo pensa a De Zerbi

© foto di Insidefoto

Il valzer delle panchine in vista della prossima stagione è uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo non confermerà Iachini e pensa a De Zerbi e Prandelli per la sostituzione. A Ferrara, invece, potrebbe essere finito il ciclo di Semplici, che ha compiuto un piccolo capolavoro. Il tecnico toscano potrebbe essere preso in considerazione dalla Sampdoria qualora Giampaolo dovesse andare al Napoli. Il Chievo potrebbe confermare D'Anna, anche se non è escluso che il presidente Campedelli possa rivolgersi a un allenatore più esperto.