Fonte: sampdoria.it

© foto di Federico Gaetano

"Arrivo in una piazza storica, molto importante, con una lunga tradizione di numeri uno: ammiravo molto l’argentino Romero per lo stile simile al mio. Sarà uno stimolo in più per affrontare al massimo questa nuova avventura". Andrea Seculin è entusiasta di vestire la maglia della Sampdoria e non lo nasconde. "Audero è un grande portiere – dice il neo-collega -, sono sicuro che lavoreremo bene insieme: il mio compito sarà quello di allenarmi al massimo per farmi trovare pronto qualora ce ne fosse bisogno. La squadra non è partita bene in campionato ma il gruppo ha le carte in regola per lasciarsi alle spalle questo momento di difficoltà e ripartire".