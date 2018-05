Samp, Semplici o Maran se parte Giampaolo. E su Osti c'è il Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport fa il punto sul futuro della panchina della Sampdoria. Se dovesse partire Marco Giampaolo, che piace molto al Napoli per l'eventuale dopo Maurizio Sarri, occhio all'ipotesi Leonardo Semplici della Spal con Rolando Maran, ex Chievo, in seconda battuta. Potrebbe partire anche il direttore sportivo, Carlo Osti, che piace al Sassuolo per sostituire Guido Angelozzi.