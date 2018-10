Samp-SPAL, Paloschi colpisce alla 1a da titolare. Estensi avanti dopo 21'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla prima da titolare in questa stagione, Alberto Paloschi va in gol. Gol di rapina del centravanti che si fa trovare lesto su una mancata trattenuta di Audero su conclusione dalla distanza di Lazzari. SPAL in vantaggio sul campo della Sampdoria dopo 21 minuti di gioco.