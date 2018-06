Samp, spunta il nome di Barreca per la difesa: incontro con l'agente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria pensa ad Antonio Barreca per rinforzare la difesa. Il giocatore non rientra nei piani di Mazzarri al Torino e su di lui ci sono anche l'Atalanta e la Fiorentina, ma nella giornata di ieri a Milano la dirigenza blucerchiata ha incontrato l'agente del calciatore e ha chiesto le prime informazioni per portare il terzino a Genova. A riportarlo è Il Secolo XIX.