Samp, summit con Quagliarella al rientro dalle vacanze. Nodo rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente in vacanza Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A 2018/19, quando tornerà al lavoro incontrerà la Sampdoria per discutere del rinnovo del contratto. Attualmente legato alla società blucerchiata da un contratto fino al 2020 sottoscritto circa sei mesi fa, il centravanti di Castellammare di Stabia vuole spostare di un anno l'accordo per evitare di iniziare la stagione con un contratto in scadenza.

Ipotesi MLS - Aurelio De Laurentiis negli scorsi giorni ha parlato della possibilità di riportarlo al Napoli ma, scrive 'IlSecoloXIX', è soprattutto la possibilità di chiudere la carriera in MLS a stuzzicare in questi giorni Quagliarella.