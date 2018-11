Samp, talenti nel mirino: occhi su Balerdi e Cerepkai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nomi nuovi per il mercato della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club blucerchiato sarebbe sulle tracce di Leonardo Balerdi, difensore centrale classe 1999 del Boca Juniors. In Italia per il talento argentino si è parlato finora di Roma e Juventus con i bianconeri che starebbero valutando l'ipotesi di acquistare il cartellino cercando contemporaneamente un club di A a cui girarlo. E la Samp è fra questi.

L'altro nome nuovo è quello di Roman Cerepkai, centravanti classe 2002 dello Slovan Liberec.