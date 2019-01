© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola in casa Sampdoria, riportata da Telenord. Rottura del malleolo e due mesi di stop per Gianluca Caprari. L’attaccante 1993 in questa prima parte di stagione con la Sampdoria ha collezionato 16 presenze segnando 5 gol e 2 assist.