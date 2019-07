© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Morten Thorsby è pronto a cominciare la sua nuova avventura nella Sampdoria. Il classe '96 ha parlato al Secolo XIX delle sue sensazioni, anche nel lasciare l'Heerenveen: "Sono stati mesi pesanti, la situazione è stata affrontata male e poteva essere risolta meglio. Firmare quando sei a scadenza non è illegale, anche se forse qualcosa ho sbagliato. Ma l'opportunità di giocare in Serie A per una squadra come la Sampdoria era troppo importante. Rimango grato all'Heerenveen per avermi fatto crescere. I blucerchiati mi hanno detto che mi seguivano da mesi, dopo aver visto decine e decine di mie partite. Spero non si siano annoiati! Ho cominciato già a studiare la lingua, non vedo l'ora di cominciare sul campo. Negli ultimi due anni ho segnato una dozzina di gol, sfruttando spesso la mia altezza. La mia caratteristica è aggredire gli spazi ed inserirmi. Anche parlare con De Roon ha contribuito alla scelta".