© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito della Sampdoria arrivano alcune dichiarazioni di Lorenzo Tonelli, difensore blucerchiato, sulla sconfitta interna di ieri contro il Napoli: "Siamo stati un po’ ingenui, ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere. Avevamo palpato il pareggio e siamo stati troppo frenetici. Il Napoli è forte e ci ha puniti». La sintesi di Lorenzo Tonelli dopo il 4-2 patito in casa contro gli azzurri è questa. Lo dice con l’amaro in bocca dopo 90 minuti speciali per lui. La classifica? Non ci deve mettere ansia, dobbiamo essere bravi a non fare pesare il pallone"