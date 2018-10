Samp, Tonelli: "Italia ha futuro roseo, la difesa dev'essere nostra forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria appena rientrato dagli impegni con la Nazionale italiana, ha parlato al microfono di Sky Sport. "Come è stata la settimana trascorsa con Mancini? Sicuramente è stata una settimana emozionante, anche nuova sotto tanti aspetti. La vittoria era quello che serviva alla Nazionale", ha detto.

Com'è il futuro della Nazionale? "Si sta costruendo da sola, passo dopo passo. Il futuro è molto roseo, di grandi prospettive".

Il futuro della Sampdoria è roseo? A breve giocherete contro Sassuolo e Milan. "In questo momento posso dire che non ci sono gare facili, lo dimostra l'andamento del campionato in generale. Tutte le squadre dimostrano di potersela giocare gara dopo gara. Non credo che, tra Sassuolo o Milan, ci sia una sfida più semplice. Bisogna giocare al massimo, esprimendo il nostro gioco e le nostre qualità partendo da una buona base difensiva. Quella deve essere la nostra forza".

Intanto la Sampdoria può vantare la miglior difesa della Serie A. "Non è solo merito mio, ma di tutti. Ad esempio Colley ha giocato tre gare, quindi è merito di tutti. Poi, è presto per parlare di miglior difesa. Al momento è un dato relativo, certamente bisognerà partire da questa base".