© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, arrivato in blucerchiato pochi giorni fa dal Napoli, prima della sua sfida dell'ex è intervenuto a Sky Sport: "C'è tanto affetto e tanta stima da parte di entrambi, sia mia che del Napoli. Rivalsa? C'è questo senso di rivalsa, se così si può dire, ma affrontando le partite bisogna esserci sempre questa sensazione. Loro hanno ritrovato fiducia, questo è indice di grande pericolosità. Ci sono giocatori di gran qualità. Il Napoli non ha una situazione di classifica che rispecchia il valore della squadra. Dobbiamo cercare di esprimere il nostro gioco e fare in campo quanto preparato in settimana".