Samp, Torreira: "Non penso al mercato. Ora campionato e Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, al centro di numerose voci di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Adesso la mia testa è solo per la Samp, voglio fare benissimo per questa maglia nelle ultime tre partite. No al Napoli? Non posso dirlo adesso, come ho già detto penso solo al campionato e poi sarà tempo di dedicarsi alla Nazionale. Solo successivamente penseremo al mercato".