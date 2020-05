Samp, tra le spine di Ferrero anche la questione stipendi. Ancora non c'è accordo coi giocatori

vedi letture

Dopo tre anni di attivo, il risultato di bilancio della Sampdoria tornerà negativo. Ragionevole prevedere per circa 10 milioni, il più pesante della gestione Ferrero, visto che il -24 milioni del 2014 era in condivisione con la precedente proprietà dei Garrone. Un risultato atteso, in parte fisiologico. Ma non è finita qui - sottolinea Il Secolo XIX -, perché in casa blucerchiata non è stato ancora trovato l'accordo con i giocatori sul taglio degli stipendi.

Lo scenario - Quello di febbraio è stato diviso in due tranche, per la prima volta da quando c'è Ferrero. Una saldata a inizio maggio e la seconda questa settimana. La prima proposta di taglio era stata respinta, ne è stata quindi avanzata un'altra, modificata, società e giocatori si stanno confrontando in serenità. Ma l'assist offerto dalla Figc alle proprietà, di spostare cioè a fine agosto il termine federale per i pagamenti di marzo e aprile (le mensilità oggetto di discussione), ha al momento cristallizzato tutto. I giocatori vogliono capire se ripartirà o no il campionato, ma in assenza di accordo sullo sfondo c'è la possibilità che riprendano a giocare senza ricevere lo stipendio fino a agosto.