Samp, trovato l'accordo per la cessione di Ricky Alvarez all'Atlas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla ormai imminente cessione di Lucas Torreira all'Arsenal, la Sampdoria lavora anche su altre operazioni in uscita. Ricky Alvarez, in particolare, sembra a un passo dall'Atlas Guadalajara. Come riporta Sky Sport, è stato trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex trequartista dell'Inter in Messico.