Samp-Udinese, i convocati di Ranieri. Out Barreto e Bereszynski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il maltempo che sta colpendo tutta la Liguria non ha permesso alla Sampdoria di svolgere un regolare allenamento a Bogliasco. In mattinata, date la pioggia intensa e raffiche di vento, Claudio Ranieri e lo staff hanno ridotto precauzionalmente la seduta, svolta sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”: 40 minuti suddivisi tra riscaldamento ed esercitazione tecnico-tattica sotto lo sguardo del direttore sportivo Carlo Osti. Tutti i calciatori presenti hanno partecipato all’allenamento, tranne Edgar Barreto (risentimento muscolare) e Federico Bonazzoli. Quest’ultimo prosegue il suo iter riabilitativo di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato nei primi minuti della gara contro l’Atalanta.

Convocati. Dopo lavori individuali di prevenzione in palestra, il tecnico ha lasciato liberi i calciatori, dandogli appuntamento per questa sera in ritiro. Da valutare, in base alle condizioni meteo, la rifinitura di domattina. Di seguito l’elenco dei 23 convocati per la gara contro l’Udinese, in programma domani, domenica, alle 18.00 al “Ferraris”.

Portieri: Audero, Avogadri, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.