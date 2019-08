Samp, un tuttocampista per Di Francesco: ora si pensa all’esterno

Eusebio Di Francesco è stato molto chiaro. Tre pedine il più presto possibile. Lo aveva detto a La Spezia dopo il successo contro gli Aquilotti, lo ha ribadito sabato sera dopo la sconfitta di Parma. E la società ha iniziato ad accontentarlo con il primo innesto che ieri ha svolto le visite mediche. Si tratta di Mehdi Leris, centrocampista classe 1999 francese proveniente dal Chievo. Giocatore versatile che nella passata stagione è stato fra le note più liete della formazione veneta che è retrocessa in Serie B. In gialloblu ha ricoperto i ruoli di interno di centrocampo, e qui andrebbe a riempire la casella lasciata vuota dalla partenza di Praet, e di esterno alto, in questo caso sarebbe molto utile al tecnico blucerchiato desideroso di ali per il suo 4-3-3.

Continua la ricerca di un esterno - Sebbene Leris, che ha firmato un contratto fino al 2024, ha occupato il ruolo di ala, la Sampdoria è a caccia di un altro interprete che possa occupare il ruolo di esterno nel 4-3-3. Si è parlato molto di Rigoni e Ben Arfa anche se i due giocatori sarebbero lontani dalla Genova blucerchiata. Ha ripreso invece quota la pista legata a Kamano del Bordeaux, operazione che potrebbe decollare nelle prossime ore. “Un giocatore arriverà in tempi brevi - ha detto alla Domenica Sportiva il direttore sportivo Carlo Osti - poi valuteremo qualcosa in uscita”.

Verre lascia - Per un giocatore che arriva - Leris - uno che parte. Valerio Verre si è distinto nel precampionato. Nel ritiro di Ponte di Legno si è messo in mostra agli occhi di Di Francesco sia nel modo di allenarsi sia dell’apporto dato ai compagni di squadra in amichevole. L’assenza di giocatori nel reparto offensivo ha portato il tecnico abruzzese a schierarlo addirittura al centro dell’attacco nell’amichevole contro il Sellero Novelle dove ha realizzato un poker. Nella sgambata successiva contro il Real Vicenza è arrivata invece una doppietta da interno di centrocampo. “E' un ragazzo molto interessante, una mezzala o al massimo un trequartista in un 4-2-3-1” il commento di Di Francesco da Ponte di Legno. L’ex Perugia però ha lasciato Genova accasandosi al Verona in prestito con diritto di riscatto. Tante operazioni, in entrata e in uscita, e poco tempo. La Sampdoria prova ad accelerare i tempi del suo calciomercato.