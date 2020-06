Samp, uno sguardo al futuro: Demirovic del San Gallo è un obiettivo, ma la concorrenza è folta

vedi letture

In attesa della ripartenza del calcio, la "nuova stagione" si sta preparando anche a livello di trattative. In casa Sampdoria, ad esempio, il ds Osti e il responsabile dello scouting Pecini lavorano su diverse piste, giovani di prospettiva da valorizzare. Tra i giocatori seguiti - sottolinea in particolare Il Secolo XIX - c'è ad esempio la punta Ermedin Demirovic, 22 anni, nato a Amburgo ma con passaporto bosniaco. Gioca in Svizzera, nel San Gallo, ma in prestito dall'Alaves. È in scadenza di contratto. Ha segnato 9 gol in 16 presenze nella Super League elvetica. In questo caso la concorrenza è spessa, su di lui ci sarebbero pure il Saint Etienne e alcuni club tedeschi, tra cui il Leverkusen e il Lipsia e il suo costo è già lievitato.