Samp, Verre: "Non siamo diventati scarsi. Credo nell'Europa"

© foto di Federico De Luca

Dal settore giovanile della Roma fino alla Serie A. Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, si è raccontato dalle colonne de Il Secolo XIX nel momento decisivo della stagione blucerchiata, che potrebbe vederlo vederlo protagonista in campo viste anche le numerose assenze. "SOno pronto. Ci sono sempre delle gerarchie ma quando ci sono tre partite così toste e ravvicinate (Chievo, Atalanta e Genoa), c'è bisogno che tutti siano sul pezzo. La mia stagione finora? Mi è mancato qualcosa, forse un gol per aumentare l'autostima e la leggerezza. Ne mancano 10, ho ancora tempo. La rincorsa europea? La corsa si è un po' complicata ma pensiamo partita dopo partita e vediamo. La squadra è sempre la stessa, non è che due sconfitte ci hanno fatto diventare scarsi. Lo sappiamo noi e lo sanno i tifosi. Io ci credo".