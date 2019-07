© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo in entrata, la Sampdoria lavora anche alle uscite. Come riporta Tuttosport, uno tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski lascerà infatti Marassi dopo l'arrivo di Depaoli dal Chievo. Il primo piace da tempo al Parma, il secondo ha estimatori in Bundesliga. A mister Di Francesco, dunque, il compito di decidere quale dei due laterali tenere in rosa anche nella prossima stagione.