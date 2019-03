© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scatto di Gianluca Vialli per arrivare alla proprietà della Sampdoria. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, l'ex attaccante, con il fondo York, sarebbe in questo momento in primissima fila per rilevare la quota maggioritaria del club da Ferrero. Al momento, situazione in stand-by: le cifre di cui si è parlato finora, da 110 milioni di euro in su, non sarebbero rispondenti a quelle su cui si basa la trattativa. La proprietà attuale sta valutando di avvalersi anche di un advisor, si è parlato anche di un coinvolgimento di Banca Sella che però al momento sarebbe da escludere.