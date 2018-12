Samp, Vieira: "Ho scelto questo grande club per continuare a crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ronaldo Vieira, giovane centrocampista della Sampdoria, ha parlato a fourfourtwo.com tornando anche sul suo arrivo in blucerchiato: "Sono voluto venire qui per migliorare come calciatore e penso che qualsiasi giocatore voglia farlo, non importa quanti anni abbia. Sono ancora giovane e ho molto da imparare. Se ti senti che devi trasferirti da qualche parte per giocare di più in prima squadra, lo devi fare. E' stato un trasferimento veloce, sono semplicemente arrivati con un'offerta, così come accade di solito. Non mi sono sentito costretto perché giocavo poco a Leeds, ma ho proprio voluto farlo perché la Sampdoria è un grande club, così ho colto l'opportunità. Il calcio italiano? La Championship è leggermente più fisica e qui invece c'è un po' più di tattica, così sto provando a lavorare con l'allenatore che cerca di aiutarmi a migliorare il mio gioco. Sto imparando molto sul modo in cui la squadra vuole giocare. Giampaolo vuole che io mi prenda qualche rischio con alcuni passaggi, provare a sfondare le linee degli avversari e giocarla più avanti possibile. Gli obiettivi? Vorrei entrare nella rosa dell'Under 21 per gli Europei della prossima estate, è un obiettivo difficile perché la squadra è davvero buona. Tutto dipende da quello che farò qui, quindi devo solo continuare a lavorare duro e provare a giocare di più".