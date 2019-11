Samp, vittoria di carattere. Magia di Gabbiadini: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Non ha colpe sul tiro di Nestorovski deviato da Colley, mostra sicurezza nelle altre volte in cui viene chiamato in causa.

Depaoli 6 - Costretto a uscire per infortunio a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Un problema in più per Ranieri, che ha già perso un terzino destro (Bereszynski). (Dal 38' Thorsby 6 - Entra in un momento difficile, in una posizione per lui nuova, ma non sfigura e aiuta i compagni nella rimonta).

Ferrari 6 - Qualche responsabilità sul gol annullato col VAR a Nestorovski, perché perde la marcatura dell'attaccante avversario. Poi sbaglia poco, anche perché l'Udinese è inconsistente.

Colley 6 - Sfortunato a deviare in rete il tiro di Nestorovski, gioca con grande concentrazione e sbroglia diverse situazioni complesse.

Murru 6 - Spinge tanto sulla corsia mancina, in aiuto a Jankto. Pennella un paio di cross interessanti.

Ramirez 7 - Nel primo tempo colpisce un palo clamoroso, poi subisce il fallo che porta all'espulsione di Jajalo e segna la rete decisiva, trasformando con freddezza un calcio di rigore.

Ekdal 6 - Nella ripresa cresce e recupera tanti palloni a centrocampo, diventando elemento fondamentale di raccordo.

Bertolacci 5,5 - Prova a dare qualità alla manovra, ma perde qualche pallone di troppo. Uno è fatale, perché manda in porta Nestorovski. Esce per un problema muscolare. (Dak 43' Linetty 6 - Entra senza riscaldamento, non giocava da quasi 2 mesi. Apprezzabile per spirito di sacrificio).

Jankto 6,5 - Bene nella fase centrale del primo tempo, è sempre tra i più pericolosi e crea problemi alla difesa ospite.

Quagliarella 6 - Continua l'astinenza da gol per il capocannoniere dello scorso campionato. Si infortuna nell'occasione del rigore guadagnato: è costretto a chiedere l'intervento dello staff medico e a lasciare la battuta a Ramirez, poi esce. (Dal 78' Caprari s.v.).

Gabbiadini 7 - Una punizione capolavoro, che cambia il corso di una partita molto difficile e fino a quel momento stregata per la Sampdoria. Ci prova più volte, trova un gol meritato.