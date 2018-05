Samp, Viviano sempre più lontano. Skorupski il sostituto ideale

© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano è sempre più lontano dalla Sampdoria. Il portiere, 32 anni, è nel mirino di Parma, Bologna e Sassuolo, ma lo Sporting Lisbona si è mosso in modo deciso nelle ultime ore per sostituire Rui Patricio, destinato al Napoli. Ferrero pensa già al sostituto: in cima alla lista, come riporta Il Secolo XIX, c'è Lukasz Skorupski della Roma.