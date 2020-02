Maya Yoshida ringrazia il Southampton e i suoi tifosi. In attesa di indossare per la prima volta la maglia della Sampdoria, il difensore giapponese si è congedato così dai Saints attraverso un post su Instagram: "Grazie a tutta la famiglia dei Saints per questi 7 anni e mezzo. Ho troppi bei ricordi per poterli scrivere tutti qui. Quindi, semplifico... Non c'è bisogno di dire altro: Vi amo tutti", le sue parole. Ecco il post: