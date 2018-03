Sampaoli: "Dybala resta tra le mie idee. Icardi? Non c'è spazio per tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così alla vigilia dell'amichevole con la Spagna: "Messi si è allenato regolarmente. È in condizione per giocare. Vediamo però se la partita merita che ci sia o meno. È impossibile insegnargli qualcosa, dobbiamo costruire l'Argentina intorno a lui per cercare di valorizzarlo ed esaltare le sue caratteristiche. Spagna? Ormai è una realtà consolidata, la migliore o tra le migliori. Esclusioni importanti dai convocati? Questa non è la lista definitiva per il Mondiale. C'è qualcuno che ora non è qui ma che potrebbe comunque andare in Russia. Lautaro Martinez? Per lui è un po' più dura, perché altri giocatori sono con noi da più tempo. Lautaro comunque sta facendo bene, è un giovane interessantissimo. Dovrà abituarsi al calcio italiano, se sarà questo il suo futuro. Non sarà facile, dipenderà da lui, dal club e dall'allenatore. Dybala? È ancora molto presente nella mia mente. Icardi? Quando lo abbiamo convocato c'era un motivo. Adesso è più difficile perché i suoi concorrenti sono tutti molto forti e non c'è spazio per tutti".