Sampdoria, 28 punti su 36 contro le dirette concorrenti: la missione salvezza continua

Tre vittorie fondamentali. Sono stati dodici giorni di fuoco per la Sampdoria che ha iniziato il mese di luglio con il piglio giusto. La squadra di Claudio Ranieri ha saputo dare il colpo di reni necessario per far sorridere un po’ di più la classifica e soprattutto tirare una boccata di ossigeno. Dopo il 2-1 di Lecce, i blucerchiati hanno portato a casa la posta in palio a Marassi contro la SPAL e infine, dopo la battuta d'arresto contro l'Atalanta, è arrivata la rimonta in casa dell’Udinese. Un successo netto, che ha portato Quagliarella e compagni a compiere un balzo importante.

28 punti su 36 nelle sfide salvezza - Quello della Dacia Arena è il decimo risultato utile contro una diretta concorrente per la salvezza. Infatti la Samp ha conquistato 28 punti su 36 a disposizione contro le formazioni che lottano per il suo stesso obiettivo. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro la Fiorentina, che ha un punto di vantaggio sul team di Ranieri, mentre contro le squadre che occupano le posizioni successive sono arrivate nove vittorie e un pari. I blucerchiati hanno battuto all'andata e al ritorno Udinese (2-1 a Genova e 3-1 domenica scorsa), Torino (1-0 in casa con Di Francesco in panchina e 3-1 in trasferta) e SPAL (1-0 a Ferrara e 3-0 al “Ferraris”). Contro il Lecce la squadra ha raccolto quattro punti vincendo al ritorno 2- 1 al Via del Mare ma pareggiando in casa 1-1 con Ramirez all’ultimo istante mentre contro Genoa e Brescia sono arrivate altrettante vittorie.

Non abbassare la guardia - Guai però a sentirsi in salvo. E' il mantra di Claudio Ranieri che non vuole che la tensione venga minimamente allentata. Il percorso è ancora lungo, con insidie che sono nascoste in qualunque gara. A partire da domani quando a Marassi arriverà il Cagliari dell’ex Walter Zenga passando poi alla trasferta di domenica prossima contro il Parma. Mercoledì prossimo poi sarà il turno del derby contro il Genoa di Davide Nicola. Vietato abbassare la guardia. La strada per la salvezza è più in discesa. Ma non è ancora finita.