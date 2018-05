Sampdoria, è fatta per i rinnovi di Osti e Pradè

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradè e Carlo Osti resteranno ancora alla guida della Sampdoria. Come riporta gianlucadimarzio.com sono stati raggiunti gli accordi per il prolungamento dei contratti dei due dirigenti. Per quanto riguarda il direttore sportivo Carlo Osti, l'intesa è stata raggiunta per altri due anni, un anno in più invece per quello che riguarda Daniele Pradè.