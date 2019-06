Sampdoria, accelerata per Di Francesco. Trattativa per il 20enne Maroni

Stampa argentina, blucerchiati sul baby talento Gonzalo Maroni

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - La Sampdoria spinge sull' acceleratore per Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato potrebbe incontrare l'allenatore già in giornata: previsto un vertice col ds Carlo Osti e saranno presentate le strategie sul mercato perché l'ex Roma avrebbe chiesto precise garanzie tecniche. L'intesa sull'ingaggio si potrebbe trovare sulla base di 1,8 milioni a stagione per due anni. Di certo Di Francesco è la prima scelta, in attesa resta sempre Stefano Pioli. Sul fronte del mercato la Sampdoria sempre in cerca di talenti avrebbe avanzato - secondo alcuni giornali argentini - una trattativa per il trequartista 20enne Gonzalo Maroni: la Samp lo vorrebbe in prestito con opzione per l'acquisto definitivo. Di proprietà del Boca Juniors ma nell'ultima stagione al Talleres, Maroni ha giocato con la nazionale argentina negli ultimi mondiali Under 20 in Polonia.