Sampdoria, accordo con l'Arsenal per Torreira: ai blucerchiati 30 milioni

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dell'ultimo libro del collega Marco Bellinazzo 'La fine del calcio italiano': "L'Inter sta facendo un lavoro molto importante. La società sta lavorando per tornare...

L'Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per il passaggio di Lucas Torreira a Londra. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it ai blucerchiati andranno 30 milioni di euro, 5 in più di quelli previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto del mediano. Adesso Torreira limerà gli ultimi dettagli con i Gunners e poi sarà un neo giocatore del club inglese che ha dunque battuto la concorrenza di Napoli e Borussia Dortmund .

