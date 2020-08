Sampdoria, ad inizio settimana vertice di mercato: servono 20 milioni dalle uscite

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sul vertice di mercato che dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana tra Ranieri e Ferrero: si parlerà di mercato in uscita, ad esempio i sacrifici necessari per racimolare un budget di 20 milioni di euro, ma anche del mercato in entrata. Si discuterà anche del rinnovo di Ranieri, che Ferrero intende blindare almeno fino al 2022.