Sampdoria, Adrien Silva: "Sto raggiungendo la mia forma migliore, lavoro per arrivare al top"

vedi letture

Dopo il successo contro il Crotone, il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sto raggiungendo la mia forma migliore, sto lavorando giorno dopo giorno per arrivare al cento per cento, per aiutare sempre la meglio i compagni. Oggi abbiamo fatto i punti di cui avevamo bisogno. Anche nelle sconfitte non abbiamo mai cambiato mentalità. Avremmo meritato di ottenere qualche punto in più e queste due vittorie lo dimostrano. Abbiamo fatto davvero una grande prestazione. Già mercoledì eravamo andati ad imporci fuori casa contro una buona squadra e oggi abbiamo replicato".