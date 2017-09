Sampdoria, ag. Caprari: "L'Inter non lo ha lasciato andare volentieri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Davide Lippi ha commentato ai microfoni di Gazzetta Tv l'operazione che ha portato Gianluca Caprari in blucerchiato: "Devo dire che l'Inter non lo ha lasciato andare tanto volentieri. Non sono sorpresi da quanto sta facendo. Sono convinto che farà una grande stagione, deve lavorare tanto per meritarselo. ma ha l'età giusta e si trova nella società giusta per fare un grande campionato e aspirare ad un grande traguardo come la Nazionale".