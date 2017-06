Sampdoria, ag. Cigarini: "Ci penserà molto bene prima di andar via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Bia, procuratore di Luca Cigarini, ha parlato della trattativa che potrebbe portare il centrocampista al Cagliari. "Ci penserà molto molto bene prima di lasciare la Sampdoria. Sa quanto è importante questa società, e per lui andare via sarebbe tra virgolette una sconfitta, perché ha giocato pochissimo e vorrebbe dimostrare a tutti i tifosi blucerchiati chi è veramente, non il giocatore che fa tre partite l’anno. Quindi non c’è ancora niente di definitivo, diciamo che il giocatore ha un po’ “il dente avvelenato” e non andrebbe via sereno da qui: Cigarini è stato benissimo quest’anno alla Samp, a prescindere dal fatto di aver giocato o meno. Lo avevano cercato Fiorentina e Sassuolo, quindi tanto “scarpone” non è e vorrebbe giocarsi le sue carte qua".