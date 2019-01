Sampdoria, ag. Quagliarella: "Con un gol nella sua Napoli sarebbe favola"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospite di Sampdorianews.net l'avvocato Giuseppe Bozzo, procuratore da un decennio del bomber campano Fabio Quagliarella: “E' stato raggiunto un traguardo importante anche si punta a compiere un ulteriore step, attualmente il record è ancora in compartecipazione. Fabio è sempre stato abituato a non fermarsi mai, a guardare avanti, è voglioso di superarsi dalla prossima partita, il suo impegno è fare goal sempre. Vero, se andasse a segno nella sua Napoli si potrebbe parlare di favola, ma qui entra in gioco il destino e sono fattori ai quali credo poco”.

In carriera ha avuto il piacere di curare gli interessi di grandi campioni. Possiamo affermare che la professionalità di Quagliarella rappresenta uno dei suoi più grandi motivi d'orgoglio?

“Seguo Fabio da 10 anni, dai tempi di Udine, ho potuto seguire da vicino, passo per passo l'evoluzione professionale della sua carriera. Per il sottoscritto si tratta di una soddisfazione speciale. Fabio è un professionista esemplare, serio, dai grandi valori umani, capace di farsi voler bene da tutti, perfino dai tifosi avversari. E' capitato a pochi altri giocatori, campioni del calibro di Buffon, Totti, Del Piero. Fabio ha avuto perfino il record di farsi applaudire dai tifosi juventini in occasione del derby di Torino nel quale era perfino andato a segno da avversario. Parliamo di un campione, una persona, un professionista speciale”.

Nei mesi scorsi indiscrezioni di mercato avevano accostato il calciatore ad alcune formazioni, tra le quali il Milan. La tifoseria doriana ha apprezzato moltissimo il fatto che Quagliarella abbia sempre posto la Sampdoria davanti a tutto.

“Fabio è orgoglioso del bene che quotidianamente riceve dal pubblico blucerchiato, un affetto che contraccambia in ogni occasione. La sua permanenza alla Sampdoria non è mai stata in dubbio, la priorità è sempre stata data al club blucerchiato, le voci su presunte altre squadre interessate e ogni altra considerazione di mercato perdono di valore davanti a questa premessa”.

Sampdoria – Fabio Quagliarella, un rapporto che ha portato enormi benefici ad entrambi.

“Poter riaccogliere un campione come Quagliarella dentro al proprio organico è stata una grande fortuna per la Sampdoria. Fabio facilita ogni aspetto, porta esperienza in una squadra con molti giovani, aiuta la crescita di chi gioca al suo fianco, è un esempio di umiltà, si allena come e più di chiunque altro, è un punto di riferimento, da tre anni porta il suo contributo di campione. Dall'altra parte da tre anni Fabio ha avuto la fortuna di ritrovare una tifoseria splendida che gli ha sempre dimostrato un grande affetto, una tra le tifoserie più belle, calde e passionali d'Italia”.