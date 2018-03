Sampdoria, ag. Ramirez: "Boca Juniors? Gli piacerebbe, chissà"

Intervistato da El Crack Deportivo, l'agente di Gaston Ramirez ha parlato così della possibilità di portare il fantasista del Doria al Boca Juniors, già emersa in passato: "Effettivamente c'è stato un momento in cui sarebbe potuto accadere. Gastón ne sarebbe molto felice, l’occasione c'è stata ma la trattativa non andò in porto per questioni economiche. Chissà che in futuro non possa davvero concretizzarsi", le parole di Pablo Bentancur.