Sampdoria, ag. Skriniar: "Inter? Calma. Anche Liga e Premier sono in corsa"

© foto di Federico De Luca

Dalla Slovacchia arrivano a sorpresa le parole di Karol Csonto, agente del difensore della Sampdoria Milan Skriniar, che non mette la parola 'fine' circa la trattativa con l'Inter per il passaggio in nerazzurro del proprio assistito. Interpellato da Sports.sk, il procuratore ha infatti spiegato: "Non c'è nulla di nuovo, venerdì ne sapremo di più. Ci sono anche possibilità diverse: oltre all'Inter sono in corsa società di Liga e Premier League".