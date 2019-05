© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se Marco Giampaolo è sempre più lontano, in casa Sampdoria le alternative non mancano davvero: i blucerchiati, tra un incontro e l'altro con il tecnico che li ha guidati negli ultimi due anni, continuano a sondare delle piste alternative, come rivela Repubblica nella sua edizione genovese quest'oggi. Gattuso è una idea ma per ora non ha detto sì, Pioli è a disposizione e da oggi anche Aurelio Andreazzoli, appena retrocesso con un brillante (nel gioco) Empoli, rappresenta una possibilità concreta.