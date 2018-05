Sampdoria, anche il Newcastle si muove per Praet

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet al centro del mercato della Sampdoria, al pari di Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da Primocanale, il centrocampista piace moltissimo in Italia (Napoli, Roma, Inter e anche la Juventus su di lui) ma anche all'estero. In Spagna c'è il Siviglia in pole position, ma anche in Inghilterra. Negli ultimi giorni infatti il Newcastle si sarebbe mosso per il belga.