Sampdoria, anche il Tottenham in corsa per Andersen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche il Tottenham in corsa per Joachim Andersen, difensore classe '96 della Sampdoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent gli Spurs vorrebbero il danese per sostituire Toby Alderweireld. Il belga, nonostante il rinnovo, può partire in estate, con il PSG molto interessato al suo acquisto. Per Andersen, si legge, serve un'offerta da 40 milioni di euro.