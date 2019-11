Sampdoria, ancora avanti con Quagliarella. A breve incontro per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora tempo per appendere le scarpe al chiodo, per Fabio Quagliarella, nonostante le 36 primavere. L'attaccante della Sampdoria, riporta La Gazzetta dello Sport si incontrerà nelle prossime settimane col club per discutere il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno. E che sarò rinnovato per un'ulteriore stagione. Il capocannoniere della scorsa Serie A è protagonista fin qui di un inizio complicato, segnando solo due reti fra campionato e Coppa Italia in 10 presenze.