Sampdoria, ancora un anno per mister Ranieri ma c'è una salvezza da conquistare

Come Sir Claudio Ranieri ha cambiato la Samp. Al suo arrivo a Genova il tecnico romano ha trovato una situazione davvero difficile. Squadra all'ultimo posto, sei sconfitte in sette gare e 16 reti incassate. Serviva una sterzata alla stagione e mister Claudio lo ha fatto partendo da un tassello tanto elementare quanto basilare: la difesa. I blucerchiati, ripartendo dal 4-4-2, hanno trovato compattezza ritrovando quei risultati che hanno permesso alla squadra di poter inalare delle buone boccate di ossigeno regalando ai propri tifosi la gioia dell'ennesima vittoria nel derby. I numeri parlano per lui: 23 punti in 18 partite. Certo la posizione non dà ancora quella sicurezza necessaria, +1 dalla zona retrocessione, e la retroguardia - registrata all'inizio - incappa ogni tanto in scivoloni come le imbarcate contro Cagliari, Lazio e Fiorentina ma i passi in avanti sono sotto gli occhi di tutti.

IL FUTURO - Il contratto parla chiaro. Lo scorso 12 ottobre Claudio Ranieri, subentrando per la seconda volta consecutiva dopo Roma a Eusebio Di Francesco, ha firmato un contratto biennale che scadrà dunque il 30 giugno 2021. Certamente, il futuro dipenderà - qualora il campionato dovesse riprendere - dalla categoria in cui giocherà la Sampdoria. In questo momento, con la partita di San Siro contro l'Inter ancora da recuperare, i blucerchiati si trovano al 16° posto con un punto di vantaggio dal tandem composto da Lecce e Genoa. La strada è ancora lunga e la salvezza è ancora tutta da conquistare.

