Sampdoria, Andersen: "Europa? Lotteremo fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

Il giovane difensore della Sampdoria Joachim Andersen è stato intervistato dal Secolo XIX: "Sapevo di dover continuare ad allenarmi al massimo e che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. Con il Cagliari ho giocato la mia seconda partita di fila dall'inizio, vediamo cosa succede nelle ultime tre. Non ho mai avuto dubbi, quando ho accettato l'offerta della Samp sapevo che avrei dovuto aspettare un po' di tempo. Il calcio in Italia è diverso. In Olanda la consegna era una sola: attaccare, attaccare, attaccare. Qui non si può. Con il Sassuolo sarà dura ma siamo ancora in corsa per qualificarci alla prossima Europa League: ci crediamo e ce la giocheremo fino alla fine".