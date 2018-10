Sampdoria, Andersen: "La competizione mi aiuta a rimanere forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale Under 21 danese, il difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha parlato ai taccuini del sito Bold.dk: "Sono al club da quasi un anno e mezzo. Nella prima stagione ho giocato sette partite verso la fine del campionato, forse speravo di giocare un po' prima, ma è andato tutto bene. Mi hanno sempre detto che il primo anno era un periodo di apprendimento in cui mi sarei dovuto abituare, e che avrei iniziato a giocare dalla seconda stagione. E' andata proprio così bisogna dire - riporta Sampdorianews.net -. La competizione in difesa? E' grandioso, mi aiuta a rimanere forte. Ci deve essere competizione in un grande club come la Sampdoria, che gioca in un campionato così importante come la serie A".