Sampdoria, Andersen non si nasconde: "Siamo da sesto posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore della Sampdoria, Joachim Andersen, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei blucerchiati: "Non dobbiamo nasconderci. Basta guardare come giochiamo: questa squadra, parola mia, vale il sesto posto in campionato. Proviamoci".